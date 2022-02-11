УНИКС проиграл «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги
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Встреча, проходившая на арене «Баскет-холл» в Казани, завершилась со счётом 84:77 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал форвард сербского клуба Никола Калинич, набравший 20 очков. У хозяев лучшим был Марио Хезонья — 18 очков и девять подборов.
УНИКС с 13 победами и 11 поражениями располагается на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» (9:14) идёт 13-й.
Ранее сообщалось, что УНИКС одолел ЦСКА в третьем овертайме в матче Единой лиги ВТБ.