УНИКС проиграл «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС проиграл сербской «Црвене Звезде».

Встреча, проходившая на арене «Баскет-холл» в Казани, завершилась со счётом 84:77 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сербского клуба Никола Калинич, набравший 20 очков. У хозяев лучшим был Марио Хезонья — 18 очков и девять подборов.

УНИКС с 13 победами и 11 поражениями располагается на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» (9:14) идёт 13-й.

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел ЦСКА в третьем овертайме в матче Единой лиги ВТБ.