Туктамышева: что пережила Камила за эти сутки и её команда — это очень тяжело

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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву после истории с положительной допинг-пробой.

«Что пережила Камила за эти сутки и её команда — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный», — сказала Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу».

Она также добавила, что общалась сегодня с Валиевой, чтобы поднять ей настроение и поддержать. Она надеется, что у Камилы не будет психологической травмы.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее стала известна причина задержки обработки допинг-пробы Валиевой.