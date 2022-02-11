В Финляндии пожаловались на несправедливое преимущество Непряевой в «разделке» на ОИ

«Категорически запрещённая деятельность диктора, учитывая правила. Финская команда должна опротестовать это», — цитирует Анттонена Ilta-Sanomat.
Он также добавил, что судьи должны вмешаться и провести независимое расследование в инциденте.
Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.
Ранее в Госдуме отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде.