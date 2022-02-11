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В Финляндии пожаловались на несправедливое преимущество Непряевой в «разделке» на ОИ

11.02.2022, 17:14 |

Тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен после женской гонки на 10 км классическим стилем обвинил диктора в том, что он своими громкими репликами помогал россиянке Наталье Непряевой.

В Финляндии пожаловались на несправедливое преимущество Непряевой в «разделке» на ОИ
  • Gettyimages.ru

«Категорически запрещённая деятельность диктора, учитывая правила. Финская команда должна опротестовать это», — цитирует Анттонена Ilta-Sanomat. 

Он также добавил, что судьи должны вмешаться и провести независимое расследование в инциденте.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.

Ранее в Госдуме отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде.

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