В Финляндии пожаловались на несправедливое преимущество Непряевой в «разделке» на ОИ

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Тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен после женской гонки на 10 км классическим стилем обвинил диктора в том, что он своими громкими репликами помогал россиянке Наталье Непряевой.

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