В Госдуме отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде

«От Саши мы ждём побед, но не надо забывать, что серебро — это тоже победа. У нас появился великий Большунов. Он находится на пике карьеры в замечательной форме», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
Большунов занял второе место в «разделке», уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд.
Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.
Ранее Норвегия и Швеция назвали составы на эстафету по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022.