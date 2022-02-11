В Госдуме отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на Олимпиаде

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на серебро российского лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«От Саши мы ждём побед, но не надо забывать, что серебро — это тоже победа. У нас появился великий Большунов. Он находится на пике карьеры в замечательной форме», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Большунов занял второе место в «разделке», уступив 23,2 секунды финну Ийво Нисканену. Александр пробежал дистанцию за 38 минут 18 секунд.

Для Большунова это уже вторая медаль в Пекине. До этого он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Ранее Норвегия и Швеция назвали составы на эстафету по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022.