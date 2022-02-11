Фетисов: не могу ни о чём думать, переживаю за Камилу

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы.

«Я не могу думать вообще ни о чём, я переживаю за Камилу. Юная девушка попала в такую историю, надеюсь, что всё разрешится. Будем ждать и надеяться», — цитирует Фетисова ТАСС.

Он также добавил, что за счёт своего таланта и юности фигуристка не нуждается в допинге.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее сообщалось, что Губерниеву не понятно, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только сейчас.