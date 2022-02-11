Губерниев о WADA: понятно, для чего это делается — ведётся холодная война

|

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы.

«С WADA всё давно ясно. Понятно, для чего это делается. Ведётся холодная война. Но, повторюсь, мы сами дали повод. Проба положительная. Всё. Возможно, результаты тестирования опубликовали только сейчас намеренно. Но разве теперь стоит поставить при жизни памятник тем людям, которые несут за произошедшее ответственность? Знали ли они об этом препарате или надеялись на авось? У меня куча вопросов», — заявил Губерниев в интервью RT.

Он также высказался о будущем фигуристки на Олимпиаде в Пекине.

«Сейчас сложно сказать, допустят ли Валиеву до личных соревнований. Очень надеюсь, что да. Но вся эта нервотрёпка ей на пользу не пойдёт. Что касается провокационных вопросов иностранных журналистов, то не понимаю, почему она ходит по микст-зоне одна. Почему её не взял за руку тренер или президент федерации? А Камила идёт одна, и, конечно, всякие идиоты будут ей орать. Но что говорят люди, причастные к этому? Все молчат. Этери Тутберидзе заявила, что не комментирует слухи. Но сегодня это уже реальность», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Губерниеву не понятно, почему WADA обнародовало результат декабрьской допинг-пробы только сейчас.