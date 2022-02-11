Американский фигурист: окружение Валиевой разрушило олимпийский праздник для неё и всех

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Бывший американский фигурист Адам Риппон отреагировал на положительную допинг-пробу россиянки Камилы Валиевой.

«Ужасающая ситуация. Этой девочке всего 15 лет, она ещё ребёнок. Окружающие взрослые её подвели. Они спортивные результаты поставили выше её здоровья и благополучия. Они разрушили этот олимпийский праздник для неё и всех», — написал Риппон в своём Twitter.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее сообщалось, что Губерниев задаётся вопросом, как триметазидин попал в организм Валиевой.