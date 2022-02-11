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Глава USADA заявил, что Валиевой не должны разрешать тренироваться

11.02.2022, 14:21 |

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт отреагировал на положительную допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Глава USADA заявил, что Валиевой не должны разрешать тренироваться
  • Gettyimages.ru

«В соответствии с кодексом WADA и правилами ISU Валиевой не должны разрешать тренироваться. Разрешение тренироваться — нарушение правил», — цитирует Тайгарта журналист Кристиан Бреннан в своём Twitter.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин. 

Отмечается, что 8 февраля РУСАДА отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх. 

Ранее Песков призвал поддержать фигуристку Валиеву.

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