В СБР подвели итоги женского спринта

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов подвёл итоги женской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Пока грустно, опять нам немного не хватает до пьедестала. Нигматуллина и Резцова понравились ходом, но всё решает стрельба. Чтобы выигрывать и завоёвывать медали, нужна идеальная стрельба», — цитирует Нуждова «Чемпионат».

Напомним, что норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в спринтерской гонке на 7,5 км на Олимпиаде в Пекине. Второй стала шведка Эльвира Эберг с отставанием 30,9 секунды, а тройку лучших замкнула итальянка Доротея Вирер (+37,2).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла шестое место, допустив два промаха (+1:05,0).

Ранее Большунов поблагодарил команду после завоевания серебра в «разделке» на Олимпиаде.