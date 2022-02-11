Юрист Пацев уверен, что разбирательство по делу Валиевой в CAS завершится до 15 февраля

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Спортивный юрист Артём Пацев высказался о ситуации с положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство по вопросу отмены временного отстранения Валиевой будет завершено CAS до 15 февраля. Это не заседание по существу. Само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности отмены временного отстранения, будет вынесено до вторника. Надо знать позицию обеих сторон и на основании этого строить какие-то прогнозы. Но ввиду того, что стандарт доказывания для этих спортсменов (моложе 16 лет) гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, надеюсь, что положительных шансов много», — сказал Пацев RT.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возникают вопросы к лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу сроков обработки декабрьской допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.