Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку после четвёртого места в «разделке»

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Российская лыжница Наталья Непряева обратилась к болельщикам после гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«С такой поддержкой я чувствую, что готова оправдать ваши ожидания! Спасибо вам», — написала Непряева в Instagram.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.

Напомним, что на этих Играх Непряева завоевала серебро в скиатлоне на 15 км.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность, что не стоит говорить о спаде у Непряевой.