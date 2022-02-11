Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку после четвёртого места в «разделке»

«С такой поддержкой я чувствую, что готова оправдать ваши ожидания! Спасибо вам», — написала Непряева в Instagram.
Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.
Напомним, что на этих Играх Непряева завоевала серебро в скиатлоне на 15 км.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил уверенность, что не стоит говорить о спаде у Непряевой.