Тихонов уверен, что не стоит говорить о спаде лыжницы Непряевой

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на четвёртое место российской лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Наталья боролась, но это спорт. Никакого спада нет. Это её результат, он высокий. Когда не хватает десятых, то это просто обидно. Но никакого спада нет, говорить об этом не надо», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По его мнению, спортсменке стоит смотреть только вперёд, так как за неё болеют и переживают множество людей.

«Наталья — закалённая девушка, ей не 17 лет, поэтому нужно бороться и доказывать ещё раз. Россияне как кирпич: чем больше их обжигают, тем они крепче», — добавил Тихонов.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.

Ранее двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова выразила мнение, что Непряева будет злее в следующих гонках на Олимпиаде.