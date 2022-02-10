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Тихонов уверен, что не стоит говорить о спаде лыжницы Непряевой

10.02.2022, 16:01 |

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на четвёртое место российской лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Тихонов уверен, что не стоит говорить о спаде лыжницы Непряевой
  • РИА Новости

«Наталья боролась, но это спорт. Никакого спада нет. Это её результат, он высокий. Когда не хватает десятых, то это просто обидно. Но никакого спада нет, говорить об этом не надо», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По его мнению, спортсменке стоит смотреть только вперёд, так как за неё болеют и переживают множество людей.

«Наталья — закалённая девушка, ей не 17 лет, поэтому нужно бороться и доказывать ещё раз. Россияне как кирпич: чем больше их обжигают, тем они крепче», — добавил Тихонов.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.

Ранее двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова выразила мнение, что Непряева будет злее в следующих гонках на Олимпиаде.

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