Завьялова считает, что Непряева будет злее в следующих гонках на Олимпиаде

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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова отреагировала на четвёртое место российской лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Очень обидная 0,1 секунды. Представляю, что сейчас у Наташи в душе творится. Конечно, проще простого сидеть около телевизора, наблюдать за всей картиной. Думала, может, не надо было ей на спринт выходить, сосредоточиться на гонке, как Большунов», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

Она также обратила внимание на то, как Непряева отыграла отставание на последних километрах, и допустила, что ей стоило раньше включить большую скорость.

«На следующей дистанции будет злее. Она сама это понимает. Может, конечно, расслабилась. Легко нам говорить, но надо собираться на каждую гонку. У Большунова этого не отнять. Надо брать с него пример: парень просто забыл про эту олимпийскую медаль и дальше готовится. Так же надо и девчонкам», — добавила Завьялова.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен.

Ранее норвежка Терезе Йохауг поддержала российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине.