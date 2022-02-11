Ягудин предположил, кто из одиночников представит Россию на ЧМ-2022

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями по поводу состава сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира после соревнований на Олимпиаде в Пекине.

«Послать на чемпионат мира других ребят? Я думаю, на мире это будут Кондратюк, Семененко и Коляда», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Напомним, что в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине выступали Евгений Семененко (восьмое место), Марк Кондратюк (15-е) и Андрей Мозалёв (19-е). Михаил Коляда из-за положительного теста на коронавирус был выведен из национальной команды.

Чемпионат мира 2022 года по фигурному катанию пройдёт в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

Ранее Ягудин не понял «прикола» Ханю с четверным акселем на Олимпиаде-2022.