Ягудин не понял «прикола» Ханю с четверным акселем на Олимпиаде-2022

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал попытку двукратного чемпиона Игр японца Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель на Олимпиаде в Пекине.

«Зачем Ханю шёл на четверной аксель? Кому это надо? Не понял, в чём прикол. Он ехал с двумя задачами — четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге — ни того ни другого», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он добавил, что прыжок не оправдывает его низкая базовая стоимость. По мнению Ягудина, он тоже может войти в историю, исполнив в Екатеринбурге тройной сальхов, и разбиться.

Напомним, что Ханю попытался впервые в истории исполнить четверной аксель на Олимпиаде в Пекине, но потерпел неудачу. По сумме баллов фигурист занял итоговое четвёртое место.

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