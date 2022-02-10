Васильев: Шашилов сильнейшую спортсменку Миронову превратил в посредственность

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил российскую биатлонистку Светлану Миронову, которая тренируется под руководством Михаила Шашилова.

«Света — амбициозная и талантливая спортсменка, но, к сожалению, в этом году с ней что-то натворили, что она вообще перестала бегать. Сильнейшую спортсменку Шашилов превратил в посредственность», — цитирует Васильева Sport24.

Напомним, что российские биатлонистки не завоевали медалей в личных гонках. Сборная России выиграла в бронзу в смешанной эстафете. В составе национальной команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее сборная Норвегии хотела пригласить биатлонистку Экхофф для участия в эстафете на ОИ-2022.