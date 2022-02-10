В седьмой день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей

|

В пятницу, 10 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.

Определится победительница в женском спринте по биатлону, лыжных гонках классическим стилем на 15 км среди мужчин, также награды разыграют шорт-трекисты на 1000 м (женщины).

Кроме того, медалисты определятся в сноуборде (хафпайп, мужчины), горнолыжном спорте (супергигант, женщины), скелетоне (мужчины), также станут известны призёры в конькобежном спорте на 10 000 м среди мужчин.

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В лыжных гонках выступит олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов. Он пропустил спринт, чтобы подготовиться к разделке на 15 км.

Ранее сообщалось, что Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине.