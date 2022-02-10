Уайлд заступился за Валиеву и рассказал личную историю о провокациях журналистов из США

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Российский сноубордист Вик Уайлд, завоевавший бронзу Олимпийских игр в Пекине в гигантском параллельном слаломе, выразил поддержку фигуристке Камиле Валиевой в связи с допинг-скандалом.

«Перед ОИ-2018 мне постоянно звонили журналисты, в основном из США, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. На деле оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте», — написал Уайлд в своих социальных сетях.

Он добавил, что из-за этих провокаций отправился на Олимпиаду 2018 года вымотанным. Он также пожелал удачи и терпения Камиле Валиевой, которая попала в допинг-скандал.

За Россию Вик Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали. На Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзовую медаль, а позже объявил о завершении карьеры.

Ранее Уткин заявил по поводу ситуации с Валиевой, что он болеет за спортсмена, а потом выясняется, что тот «чем-то там накидался».