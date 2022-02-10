Арутюнян высказался о перспективах 17-летнего фигуриста Малинина

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Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, высказался о перспективах фигуриста Ильи Малинина.

«Что касается экспериментов с прыжками, могу привести один случай — с Ильёй Малининым, который был вторым на чемпионате США, но не поехал в Пекин. Его не взяли в олимпийскую команду, потому что на каком-то из турниров он занял 13-е место в короткой программе. Я тогда ещё сказал, что на этот результат не стоило бы обращать внимания, потому что главным там были не баллы, а то, что мальчик, которому всего 17 лет, впервые пытался прыгнуть в программе четверные лутц и тулуп. С моей точки зрения, это был совершенно нормальный процесс накатывания сложного контента. И чемпионат США показал, что я был прав. Но на Игры Илья не полетел», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Ранее Арутюнян заявил, что обрадовался и мысленно перекрестился, когда Чен проиграл в Лас-Вегасе.