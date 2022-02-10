Арутюнян: я обрадовался и мысленно перекрестился, когда Чен проиграл до ОИ-2022

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Известный специалист Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, рассказал, испытывал ли страх, что его подопечный может не справиться с выступлением на Олимпиаде в Пекине.

«Нет, абсолютно не было такого. Я немножко напрягался во время отдельных тренировок, но не слишком сильно. Были моменты, когда Нэйтану начинало казаться, что он не очень хорошо готов к тому, чтобы бороться за золото. Я каждый раз начинал над ним смеяться: «Ты шутишь? Я первый скажу тебе, если увижу, что что-то идёт не так. Поэтому не смеши меня своими глупыми заявлениями и иди отдыхать». Вы знаете, что в день финала он в восемь утра прокатал всю произвольную программу чистейшим образом без единой паузы? Это заставило задёргаться всех, кто был на льду. И накануне точно так же её прокатал. За все дни тренировок практически ничего не сорвал», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Он также рассказал, как отнёсся к неудачному выступлению Нэйтана Чена на этапе Гран-при в США на старте олимпийского сезона.

«Помните, мы как-то говорили с вами о беспроигрышной серии Нэйтана? Сейчас могу признаться: я очень боялся, что Чен так и прилетит на Игры непобеждённым. Грех так говорить, но сейчас, наверное, можно признаться: когда он проиграл в Лас-Вегасе, я обрадовался и даже мысленно перекрестился. Потому что очень тяжело ехать на Олимпиаду с таким грузом. Это страшное дело», — добавил тренер.

Ранее Арутюнян заявил, что в ISU и среди судей есть не очень профессиональные люди.