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Список медалистов шестого дня Олимпиады в Пекине

10.02.2022, 18:26 |

По итогам шестого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны восемь комплектов наград.

Список медалистов шестого дня Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

Сноуборд. Хафпайп. Женщины.

1. Хлоя Ким (США) — 94,00 балла;

2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25 балла;

3. Сэна Томита (Япония) — 88,25 балла.

Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины.

1. Алессандро Хеммерле (Австрия);

2. Элиот Гронден (Канада);

3. Омар Визинтин (Италия).

Фигурное катание. Мужчины.

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60 балла;

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05 балла;

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00 балла.

Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Слалом. Мужчины.

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2:31,43;

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 2:32,02;

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 2:32,11.

Лыжные гонки. Классический стиль. 10 км. Женщины.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28:06,3;

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28:06,7;

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 28:37,8.

Фристайл. Акробатика. Микст.

1. США — 338,34 балла;

2. Китай — 324,22 балла;

3. Канада — 290,98 балла.

Конькобежный спорт. 5000 м. Женщины.

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6:43,510;

2. Изабель Вайдеман (Канада) — 6:48,180;

3. Мартина Сабликова (Чехия) — 6:50,090.

Санный спорт. Эстафета.

1. Германия — 3:3,406;

2. Австрия — 3:03,486;

3. Латвия — 3:04,354.

Ранее сообщалось, что Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине.

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