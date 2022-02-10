Список медалистов шестого дня Олимпиады в Пекине

Сноуборд. Хафпайп. Женщины.
1. Хлоя Ким (США) — 94,00 балла;
2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25 балла;
3. Сэна Томита (Япония) — 88,25 балла.
Сноуборд. Сноуборд-кросс. Мужчины.
1. Алессандро Хеммерле (Австрия);
2. Элиот Гронден (Канада);
3. Омар Визинтин (Италия).
Фигурное катание. Мужчины.
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60 балла;
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05 балла;
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00 балла.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Слалом. Мужчины.
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2:31,43;
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 2:32,02;
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 2:32,11.
Лыжные гонки. Классический стиль. 10 км. Женщины.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28:06,3;
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28:06,7;
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 28:37,8.
Фристайл. Акробатика. Микст.
1. США — 338,34 балла;
2. Китай — 324,22 балла;
3. Канада — 290,98 балла.
Конькобежный спорт. 5000 м. Женщины.
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6:43,510;
2. Изабель Вайдеман (Канада) — 6:48,180;
3. Мартина Сабликова (Чехия) — 6:50,090.
Санный спорт. Эстафета.
1. Германия — 3:3,406;
2. Австрия — 3:03,486;
3. Латвия — 3:04,354.
Ранее сообщалось, что Россия занимает девятое место в медальном зачёте после шестого дня Игр в Пекине.