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Спортивный юрист рассказал, что грозит Валиевой, если применение допинга будет доказано

Спортивный юрист рассказал, что грозит Валиевой, если применение допинга будет доказано
10.02.2022, 00:30 |

Спортивный юрист, партнёр юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что грозит фигуристке Камиле Валиевой, если обнаружат в её допинг-тесте препарат триметазидин.

Спортивный юрист рассказал, что грозит Валиевой, если применение допинга будет доказано
  • AP
  • © David J. Phillip

«Вещество триметазидин, если это правда, запрещено и во внесоревновательный период. Таким образом, Валиева может получить четыре года дисквалификации. Но если удастся доказать, что приём препарата был неумышленным, срок можно уменьшить до двух лет. А так как она 15-летняя, есть специальное основание: если она докажет, что не было вины в приёме препарата, то санкция может быть снижена ещё и составить от 0 до 2-х лет», — заявил Прокопец в интервью RT.

Ранее спортивный юрист объяснил, в каких случаях сборную России могут лишить золота в связи с допинг-тестом Валиевой.

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