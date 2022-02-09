Сундбю: это коллективный провал сборной Норвегии

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю раскритиковал подготовку сборной Норвегии к Олимпиаде в Пекине.

«Это коллективный провал. Руководство сборной только играет с идей о том, что существует кризис, и не говорит об этом прямо. Они под микроскопом ищут любое объяснение провала, кроме того, что ошиблись с высотной подготовкой», — цитирует Сундбю NRK.

Напомним, что норвежцы Тереза Йохауг (скиатлон) и Йоханнес Клебо (спринт) выиграли по одной золотой медали на Олимпиаде в Пекине. В мужском скиатлоне победу праздновал россиянин Александр Большунов.

Ранее Погорилая заявила, что вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает.