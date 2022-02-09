Юрист рассказал, что может грозить людям, если они склоняли Валиеву к допингу

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Юрист Андрей Князев высказался о ситуации вокруг сомнительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

«Если вдруг будет доказано, что несовершеннолетнюю Валиеву склоняли к употреблению допинга, то это ч. 1 ст. 230 Уголовного кодекса РФ», — цитирует юриста «Чемпионат».

Он добавил, что эта статья «мёртвая». По словам Князева, в России ещё ни разу не возбуждали по ней дела. Он отметил, что максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее сообщалось, что информация об отстранении Валиевой от личного турнира не подтвердилась.