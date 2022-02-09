Крянин поддержал Вяльбе, отказавшуюся от общения с норвежской прессой

Причиной бойкота Вяльбе стала статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».
«Конечно, я поддерживаю своего соратника и президента Елену Валерьевну. Не она была инициатором этого конфликта. Зачем эти провокации, которые нервируют наших спортсменов? Эти разговоры не ведут к улучшению честности борьбы. И мы должны как-то оградить наших ребят от нападок. Я надеюсь, что они не обращают внимания на такие выпады со стороны иностранной прессы, и даже если до них какая-то информация доходит, пропускают всё мимо ушей. Зная наших спортсменов, я думаю, они не будут придавать какого-то большого значения, ведь это обычные разговоры, без доказательств. Им нужно сосредоточиться на результате, неважно, что происходит вокруг», — сказал Крянин RT.
Также он оценил результаты первых дней соревнований на Играх в Пекине.
«Настрой должен быть максимальный. Я смотрю на это так: в скиатлоне Большунов первый, Спицов — второй, а вот третье место мы отдали. Результат, безусловно, хороший, но всегда должна быть неудовлетворенность. Начало шикарное, и ждём такого же шикарного продолжения. Чтобы ребята и девчонки поверили в свои силы и принесли нам российские пьедесталы, как на дистанции 50 км на сочинской Олимпиаде», — добавил Крянин.
Ранее Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ.