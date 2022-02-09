Крянин поддержал Вяльбе, отказавшуюся от общения с норвежской прессой

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года по лыжным гонкам Сергей Крянин поддержал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая объявила бойкот норвежской прессе за регулярные нападки на отечественных спортсменов.

Причиной бойкота Вяльбе стала статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Конечно, я поддерживаю своего соратника и президента Елену Валерьевну. Не она была инициатором этого конфликта. Зачем эти провокации, которые нервируют наших спортсменов? Эти разговоры не ведут к улучшению честности борьбы. И мы должны как-то оградить наших ребят от нападок. Я надеюсь, что они не обращают внимания на такие выпады со стороны иностранной прессы, и даже если до них какая-то информация доходит, пропускают всё мимо ушей. Зная наших спортсменов, я думаю, они не будут придавать какого-то большого значения, ведь это обычные разговоры, без доказательств. Им нужно сосредоточиться на результате, неважно, что происходит вокруг», — сказал Крянин RT.

Также он оценил результаты первых дней соревнований на Играх в Пекине.

«Настрой должен быть максимальный. Я смотрю на это так: в скиатлоне Большунов первый, Спицов — второй, а вот третье место мы отдали. Результат, безусловно, хороший, но всегда должна быть неудовлетворенность. Начало шикарное, и ждём такого же шикарного продолжения. Чтобы ребята и девчонки поверили в свои силы и принесли нам российские пьедесталы, как на дистанции 50 км на сочинской Олимпиаде», — добавил Крянин.

Ранее Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ.