Опубликовано видео первого гола сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Видео гола опубликовано в Twitter ЦСКА.
Автором курьёзного гола стал Антон Слепышев. Нападающий московского ЦСКА отличился за 2,7 секунды до конца первого периода.
Хоккеист подобрал шайбу, выехал из-за ворот и попытался отдать передачу на ближнюю штангу. Шайба попала от ноги защитнику сборной Швейцарии Энцо Корви и влетела в ворота.
Счёт после второго периода — 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ.
Антон Слепышев забрасывает первую шайбу нашей сборной на Олимпиаде! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/wWDqZPxsYR— ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 9, 2022