Опубликовано видео первого гола сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

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В сети появилось видео первого гола сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Видео гола опубликовано в Twitter ЦСКА.

Автором курьёзного гола стал Антон Слепышев. Нападающий московского ЦСКА отличился за 2,7 секунды до конца первого периода.

Хоккеист подобрал шайбу, выехал из-за ворот и попытался отдать передачу на ближнюю штангу. Шайба попала от ноги защитнику сборной Швейцарии Энцо Корви и влетела в ворота.

Счёт после второго периода — 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на третье место по голевым передачам среди россиян в НХЛ.