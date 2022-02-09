Вайцеховская — о возможном допинге у фигуристов: случилась беда

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о возможной положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов, который стал победителем командного турнира в составе национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Какие бы последствия ни имел тот инцидент, который сейчас разворачивается в фигурном катании, уже можно смело констатировать: случилась беда. По глупости, по халатности или по недосмотру, но она случилась. Российскую сборную склоняют на всех углах: кто-то сочувствует, кто-то злобствует или хихикает. Как-то совершенно не хочется прогнозировать последствия, если повод для разбирательств так серьёзен, как это сейчас пытаются представить. Даже в лучшем для страны случае, если инцидент сочтут некриминальным и медали, пусть и с двух- или трёхдневным опозданием, будут вручены, командная победа уже сейчас имеет шлейф, отделаться от которого будет непросто. Плюс вся эта история — это непередаваемый стресс для всех действующих лиц: спортсменов, тренеров, персонала», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее Журова назвала психологической атакой слухи о допинге у российских фигуристов.