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Чайковская уверена, что российские фигуристы не принимали допинг

Чайковская уверена, что российские фигуристы не принимали допинг
09.02.2022, 11:22 |

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская прокомментировала информацию о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Чайковская уверена, что российские фигуристы не принимали допинг
  • РИА Новости

«Их много раз проверяли в течение сезона. Допинг — это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено», — цитирует Чайковскую ТАСС.

Чайковская подчеркнула, что может, что российские фигуристы приехали чистыми на Игры — 2022. Она подчеркнула, что никто из спортсменов не не болел до Олимпиады и не принимал никаких лекарств.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде. 

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Ранее в Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов.

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