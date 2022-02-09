Чайковская уверена, что российские фигуристы не принимали допинг

«Их много раз проверяли в течение сезона. Допинг — это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено», — цитирует Чайковскую ТАСС.
Чайковская подчеркнула, что может, что российские фигуристы приехали чистыми на Игры — 2022. Она подчеркнула, что никто из спортсменов не не болел до Олимпиады и не принимал никаких лекарств.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.
Ранее в Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов.