Фийон Майе: после двух промахов я уже не рассчитывал на победу

«Может, гонка казалась простой, но мне сегодня было очень тяжело. После двух промахов уже не рассчитывал на победу, разве что на попадание на пьедестал», — сказал Фийон Майе в интервью пресс-службе IBU.
Он добавил, что победа на Олимпиаде была его целью. Ради этого он очень много работал на тренировках.
Напомним, что Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.
Ранее Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.