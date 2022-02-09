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Фийон Майе: после двух промахов я уже не рассчитывал на победу

Фийон Майе: после двух промахов я уже не рассчитывал на победу
09.02.2022, 01:58 |

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Фийон Майе: после двух промахов я уже не рассчитывал на победу
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Smith

«Может, гонка казалась простой, но мне сегодня было очень тяжело. После двух промахов уже не рассчитывал на победу, разве что на попадание на пьедестал», — сказал Фийон Майе в интервью пресс-службе IBU.

Он добавил, что победа на Олимпиаде была его целью. Ради этого он очень много работал на тренировках.

Напомним, что Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

Ранее Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.

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