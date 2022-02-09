Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Я доволен! Смешанная эстафета завершилась фантастически. Для меня она была одной из самых запоминающихся в карьере из-за эффектного финиша. Сегодняшняя медаль — то, для чего я так много работал», — сказал Бё в интервью пресс-службе IBU.

Напомним, что Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

5 февраля сборная Норвегии выиграла золотую медаль в смешанной эстафете. Младший Бё на финишной прямой опередил Фийона Майе и россиянина Эдуарда Латыпова.

Ранее Макрон поздравил Фийона Майе с золотой медалью на Олимпиаде-2022.