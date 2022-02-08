Путин вновь возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Игр в Пекине

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Согласно данным нового исследования, проведённого в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, президент России Владимир Путин снова возглавил топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на фоне Олимпийских игр в Пекине.

Об этом информирует РИА Новости.

Рейтинг сформирован исходя из числа упоминаний в русскоязычных соцмедиа за сутки в контексте ОИ в Пекине. Для формирования рейтинга были проанализированы более 100 млн сообщений.

Отмечается, что число упоминаний Путина (10,572) выросло по сравнению с предыдущим днём (8,610). Сразу за ним в рейтинге идут золотые медалисты Камила Валиева (8,372) и лыжник Александр Большунов (7,966).

5 февраля Путин уже возглавлял соответствующий топ. Тогда российский президент упоминался за сутки более 18,5 тыс. раз.