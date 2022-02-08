Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с новостью о Байдене

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — гласит заголовок.

Фото Валиевой располагается рядом с новостью о том, что президент США Джо Байден остановит работу газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину.

Напомним, что Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Она установила четыре рекорда в произвольной программе. Фигуристка выступала в короткой и произвольной программах.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу.