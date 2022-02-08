Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal рядом с новостью о Байдене

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — гласит заголовок.
Фото Валиевой располагается рядом с новостью о том, что президент США Джо Байден остановит работу газопровода «Северный поток — 2» в случае нападения России на Украину.
Напомним, что Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Она установила четыре рекорда в произвольной программе. Фигуристка выступала в короткой и произвольной программах.
Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристов в командном турнире отменили из-за Чжоу.