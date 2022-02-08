Смольский: благодарен Логинову, он помог мне на последнем круге удержать скорость

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Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине, рассказал, как на дистанции шёл за россиянином Александром Логиновым.

«Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошёл этот круг», — цитирует Смольского «Прессбол».

Он добавил, что понимал: при чистой стрельбе он сможет претендовать на высокие места. Спортсмен отметил, что, придя на заключительный огневой рубеж, ни о чём не думал.

Напомним, что француз Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

Ранее Хованцев заявил, что Цветков может выиграть золото на Олимпиаде в Пекине.