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Смольский: благодарен Логинову, он помог мне на последнем круге удержать скорость

Смольский: благодарен Логинову, он помог мне на последнем круге удержать скорость
08.02.2022, 22:19 |

Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине, рассказал, как на дистанции шёл за россиянином Александром Логиновым.

Смольский: благодарен Логинову, он помог мне на последнем круге удержать скорость
  • AP
  • © Frank Augstein

«Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошёл этот круг», — цитирует Смольского «Прессбол».

Он добавил, что понимал: при чистой стрельбе он сможет претендовать на высокие места. Спортсмен отметил, что, придя на заключительный огневой рубеж, ни о чём не думал. 

Напомним, что француз Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

Ранее Хованцев заявил, что Цветков может выиграть золото на Олимпиаде в Пекине.

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