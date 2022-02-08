Хованцев заявил, что Цветков может выиграть золото на Олимпиаде в Пекине

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Максима Цветкова на Олимпиаде в Пекине.

«Судя по нынешней форме Цветкова и его результатам в индивидуальной гонке, он может рассчитывать на олимпийское золото. Уверен, Максим знает, как исправить и не повторить ошибку последней стрельбы, — он профессионал», — цитирует Хованцева Sport24.

Он также отметил, что большие шансы у Цветкова есть в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Хованцев добавил, что биатлонист может побороться за золото в масс-старте.

Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом. Его соотечественники Александр Логинов и Эдуард Латыпов допустили по три промаха и финишировали на десятом и 11-м местах соответственно.

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