Фуркад о победе Фийона Майе: это была грандиозная гонка босса биатлона

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился впечатлениями от победы своего соотечественника, французского биатлониста Кентена Фийона Майе, в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Это была грандиозная гонка босса биатлона! Кентен — это спортсмен, который приехал сюда в статусе фаворита, порой этот статус ему сильно мешал, но сегодня он вознаграждён», — цитирует Фуркада Nordic Magazine.

Спортсмен добавил, что сегодня была гонка монстров и он переживал за своего бывшего партнёра по сборной Франции.

Напомним, что Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

Ранее Шипулин назвал грубой ошибкой промах Цветкова на последнем рубеже индивидуальной гонки ОИ.