Фуркад о победе Фийона Майе: это была грандиозная гонка босса биатлона

«Это была грандиозная гонка босса биатлона! Кентен — это спортсмен, который приехал сюда в статусе фаворита, порой этот статус ему сильно мешал, но сегодня он вознаграждён», — цитирует Фуркада Nordic Magazine.
Спортсмен добавил, что сегодня была гонка монстров и он переживал за своего бывшего партнёра по сборной Франции.
Напомним, что Кентен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал белорус Антон Смольский. Третьим стал норвежец Йоханнес Бё.
Ранее Шипулин назвал грубой ошибкой промах Цветкова на последнем рубеже индивидуальной гонки ОИ.