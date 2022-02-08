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Шипулин назвал грубой ошибкой промах Мальцева на последнем рубеже индивидуальной гонки ОИ

Шипулин назвал грубой ошибкой промах Мальцева на последнем рубеже индивидуальной гонки ОИ
08.02.2022, 15:32 |

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о промахе россиянина Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Шипулин назвал грубой ошибкой промах Мальцева на последнем рубеже индивидуальной гонки ОИ
  • Gettyimages.ru

«Очень обидно. Я закричал во время просмотра на телевизор вместе с супругой. Всё вроде бы сделал правильно. Если почувствовал, что сразу не попал в выстрел, — отложил. Я считаю, что нужно бороться за каждый выстрел. Он правильно сделал. Да, очень обидно, но нужно справляться с эмоциями. Это была хорошая гонка. Он здорово двигался. Ещё много гонок, раскисать нельзя. Наверное, у него были мысли, что увидел медаль. Он был рядышком, он понимал, но не хватило концентрации. Очень грубая ошибка, когда биатлонист начинает стрелять в медаль. У Александра Логинова также всё было в его руках. Стреляй чисто — получай золотую медаль», — цитирует Шипулина «Чемпионат».

Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом. Его соотечественники Александр Логинов и Эдуард Латыпов допустили по три промаха, финишировав десятым и 11-м соответственно.

Ранее Логинов высказался о десятом месте в индивидуальной гонке на ОИ-2022.

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