Логинов высказался о десятом месте в индивидуальной гонке на ОИ-2022

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Российский биатлонист Александр Логинов поделился своими впечатлениями от индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я больше расстроен, чем рад. Не могу назвать это гонку провальной или проблемной, однако прекрасно понимаю, что всё было близко. Были габариты на стрельбе, которые не прошли. Стрелял сегодня хорошо, однако вот она, цена медали. Сегодня была комфортная погода, с таким ветром можно работать. Перед заключительной стрельбой совсем не думал о раскладах, даже не понимал их. Здесь даже 20 км можно бежать в хорошем темпе. Это вселяет оптимизм перед следующими гонками. Мы с тренерами сейчас быстро посмотрели раскладку по дистанции, анализировали несколько десятков секунд, вечером продолжим. Благодарен всей нашей команде, в этом году получилось собрать отличную группу. Благодарен всем спортсменам, а также Сергею Башкирову, Павлу Максимову и Дмитрию Шукаловичу, которых здесь нет. Их в Пекине не хватает», — цитирует Логинова Sport24.

30-летний россиянин занял десятое место. Логинов допустил три промаха, в том числе два — на заключительном огневом рубеже.

Ранее Тихонов заявил, что Цветков неожиданно хорошо провёл индивидуальную гонку на ОИ-2022.