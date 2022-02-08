Первый тренер Терентьева прокомментировал бронзу лыжника в спринте на ОИ-2022

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Первый тренер Александра Терентьева Андрей Речков прокомментировал бронзовую медаль российского лыжника в спринте вольным стилем на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, смотрели, переживали, безусловно, радовались. Радуемся этой великой медали. Это здорово. Мы с ним работаем с начального класса, как он пришёл в лыжные гонки, приблизительно с восьми лет. Постоянно в контакте с ним, следим за его судьбой, общаемся и помогаем, если есть необходимые моменты», — сказал Речков в беседе с Life.ru.

По словам тренера, тактика Терентьева была просто великолепна.

Речков также выразил надежду, что у лыжника ещё всё впереди, и отметил, что самое главное — беречь здоровье и сохранять желание бороться.

8 февраля Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринтерской гонке. Победителем стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.