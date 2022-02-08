Губерниев: программу минимум в спринте Непряева выполнила

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление отечественных лыжниц в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

«Степанова молодец. Она выжимала максимум. Наташе Непряевой нужно было попасть в полуфинал. У Юлии Ступак последствия коронавируса. Пока девушки не на максимуме, но программу минимум Непряева выполнила. Дальше командный спринт, другие гонки. Увидим», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

У мужчин в финал спринта вышли Александр Терентьев и Денис Мальцев, а Александр Логинов выбыл на стадии полуфинала. В решающем заезде Терентьев стал третьим и завоевал бронзу. В то же время ни одна из россиянок не сумела выйти в финал.

Ранее Вяльбе призналась, что огорчена выступлением Устюгова в спринте.