Американская хоккеистка клюшкой разбила губу судье во время матча ОИ-2022

В начале второго периода нападающая сборной США по хоккею подняла клюшку и попала по лицу арбитру встречи, разбив ей губу. В итоге, судья был вынужден покинуть лёд и отправиться в подтрибунное помещение, где ей была оказана медицинская помощь.
Матч между сборными Канады и США по хоккею завершился со счётом 4:2. В составе победительниц дублем отметилась Брианна Дженнер, по голу на свой счёт записали Джейми Ли Рэттрей и Мари-Филип Пулен, реализовавшая буллит.
Ранее стало известно, что женская сборная Финляндии по хоккею выйдет на лёд в масках в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России.