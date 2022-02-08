Американская хоккеистка клюшкой разбила губу судье во время матча ОИ-2022

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Хоккеистка национальной команды США Аманда Кессел нанесла травму арбитру Сианне Лифферс в ходе матча со сборной Канады в рамках группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине.

В начале второго периода нападающая сборной США по хоккею подняла клюшку и попала по лицу арбитру встречи, разбив ей губу. В итоге, судья был вынужден покинуть лёд и отправиться в подтрибунное помещение, где ей была оказана медицинская помощь.

Матч между сборными Канады и США по хоккею завершился со счётом 4:2. В составе победительниц дублем отметилась Брианна Дженнер, по голу на свой счёт записали Джейми Ли Рэттрей и Мари-Филип Пулен, реализовавшая буллит.

Ранее стало известно, что женская сборная Финляндии по хоккею выйдет на лёд в масках в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России.