Хоккеистки сборной Финляндии сыграют в масках против россиянок на ОИ-2022

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Женская сборная Финляндии по хоккею выйдет на лёд в масках в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России .

Об этом сообщается на странице финской команды в Twitter. Данное решение было принято после обсуждения с Международной федерацией хоккея (IIHF).

7 февраля матч женских сборных России и Канады стартовал с часовой задержкой из-за отсутствия результатов тестов россиянок на коронавирус. Команды начали матч в медицинских масках. После второго периода российские хоккеистки их сняли, а канадки продолжили играть в средствах индивидуальной защиты.

Матч между сборными России и Финляндии состоится 8 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Канады по хоккею обыграла США на Олимпиаде-2022.