Хоккеистки сборной Финляндии сыграют в масках против россиянок на ОИ-2022

Об этом сообщается на странице финской команды в Twitter. Данное решение было принято после обсуждения с Международной федерацией хоккея (IIHF).
7 февраля матч женских сборных России и Канады стартовал с часовой задержкой из-за отсутствия результатов тестов россиянок на коронавирус. Команды начали матч в медицинских масках. После второго периода российские хоккеистки их сняли, а канадки продолжили играть в средствах индивидуальной защиты.
Матч между сборными России и Финляндии состоится 8 февраля.
Ранее сообщалось, что женская сборная Канады по хоккею обыграла США на Олимпиаде-2022.