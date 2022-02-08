Лапшин ответил, почему российские биатлонисты кажутся зажатыми и серьёзными

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Российский биатлонист Тимофей Лапшин, в настоящее время выступающий за национальную команду Южной Кореи, ответил, почему отечественные спортсмены кажутся более серьёзными и зажатыми.

«Это из-за повышенного внутреннего давления и высокой конкуренции. Да и менталитет у нас такой. Я ведь был в сборной России и таким же был. Боишься что-то лишнее сказать, всё пропускаешь через внутреннюю цензуру, что можно, что нельзя», — сказал Лапшин «Газете.Ru».

Спортсмен напомнил, как в своё время Максим Цветков вёл влог, но впоследствии был вынужден закрыть его. Причина была в том, что многие болельщики порицали его за это и советовали посвятить это время тренировкам.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев выразил мнение, что финишировавший на четвёртой строчке в индивидуальной гонке Максим Цветков заслужил право выступить в спринте и гонке преследования.