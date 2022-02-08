Ростовцев: Цветков должен бежать в спринте и пасьюте на ОИ-2022

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев считает, что финишировавший на четвёртой строчке в индивидуальной гонке Максим Цветков заслужил право выступить в спринте и гонке преследования.

«Он должен бежать в спринте и пасьюте. На этой высоте накапливается усталость. Посмотрим, как будут спортсмены восстанавливаться. Сегодня Большунов снялся со спринта. Всё будет зависеть от текущего состояния», — сказал Ростовцев в интервью «РБ Спорт».

При этом прославленный спортсмен отметил, что пока российские биатлонисты хорошо выступают в Пекине. По словам Ростовцева, в индивидуальной гонке отечественные атлеты входили в число претендентов на награды и принимали участие в борьбе за них.

Цветков занял четвёртое место и стал лучшим из россиян в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Александр Логинов показал десятый результат, а Эдуард Латыпов — 11-й.

Ранее Ростовцев объяснил промах Цветкова в заключительной стрельбе, не позволивший ему завоевать медаль в индивидуальной гонке.