Ростовцев объяснил промах Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал, в чём состояла ошибка российского биатлониста Максима Цветков в ходе заключительной стрельбы, которая стоила ему медали в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«За каждый выстрел нужно бороться. Если у Максима не получилось с первой подводки, когда мишень заходит в мушку, сделать качественный выстрел, однозначно нужно было его проконтролировать и отложить. Это большое мастерство. У многих спортсменов не хватает этого», — сказал Ростовцев «РБ Спорт».

По словам Ростовцева, в случае с Цветковым имел место технический брак, а причину неудачи знает только биатлонист. Он не исключил, что могла дрогнуть левая рука или могло «включиться» правое плечо.

«Максим остановился и исправил это неправильное действие. Может быть, начал зацеливаться. Но основная причина — в настрое, психологии и какой-то ментальной готовности. Он должен был стоять, как скала, и полностью от всего абстрагироваться. Это у Цветкова не получилось», — добавил Ростовцев.

Цветков допустил промах последним выстрелом на заключительном огневом рубеже и не смог завоевать золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Россиянин остался на четвёртой строчке, пропустив вперёд француза Кентена Фийона Майе, белоруса Антона Смольского и норвежца Йоханнеса Бё.

Ранее сообщалось, что Цветков со слезами на глазах прокомментировал результаты индивидуальной гонки на Играх-2022.