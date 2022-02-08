Резцова призналась, что ей обидно за четвёртое место Цветкова в индивидуальной гонке

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала четвёртое место российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде в Пекине.

«Обидно и грустно. Обидно как за Цветкова, так и за Логинова. Саша также с одним промахом классно шёл. А Цветков мог взять золотую медаль. Карим Халили не был готов сегодня. Я не знаю, в чём причина. Может быть, акклиматизация. Естественно, он психологически надломился. Я не знаю, стоит ли менять его в спринте. Я не могу диктовать. Серохвостов тоже молодой парень, впервые на Олимпийских играх. Обидно, досадно и грустно. Но у нас ещё есть дисциплины. Мы должны взять медаль», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бё замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.

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