Ягудин: Чен просто пронзил своей короткой программой

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление американского фигуриста Нэйтана Чена на Олимпиаде в Пекине.

«Кто меня поразил и просто пронзил своей короткой программой, так это Нэйтан Чен и Юма Кагияма. Чен — это, честно говоря, какой-то сверхчеловек, ему в комиксах надо дать одну из каких-то ролей. Ты видишь, как спортсмены напрягаются — это работа, чтобы исполнить элемент, а Чен… Как мне причесаться с утра, так для него выполнить не просто сальхов-тулуп, а флип и четверной лутц — тройной тулуп во второй половине программы», — приводит слова Ягудина ТАСС.

После короткой программы на Олимпиаде в Пекине американец лидирует с мировым рекордом — 113,97 балла.

Ранее Ягудин выразил мнение, что Кондратюк не успел восстановиться после командника на Олимпиаде.