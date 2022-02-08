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Ступак, Степанова и Непряева пробились в 1/4 финала лыжного спринта Игр-2022

Ступак, Степанова и Непряева пробились в 1/4 финала лыжного спринта Игр-2022
08.02.2022, 11:52 |

Россиянки Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева оформили выход в четвертьфинал спринтерской гонки в соревнованиях лыжниц на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ступак, Степанова и Непряева пробились в 1/4 финала лыжного спринта Игр-2022
  • Gettyimages.ru

Ступак пробилась в основной раунд состязаний с четвёртого места. Степанова показала 12-е время, Непряева — 20-е.

Йонна Сундлинг из Швеции одержала победу в квалификации. Второе место заняла американка Рози Бреннан, третье — Надин Фендрих из Швейцарии.

Россиянка Христина Мацокина (45-е место) не смогла выйти в плей-офф.

Следующие старты запланированы на 13:30 мск.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что Александр Большунов не примет участия в спринте.

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