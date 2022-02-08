Ступак, Степанова и Непряева пробились в 1/4 финала лыжного спринта Игр-2022

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Россиянки Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева оформили выход в четвертьфинал спринтерской гонки в соревнованиях лыжниц на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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