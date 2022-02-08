Ступак, Степанова и Непряева пробились в 1/4 финала лыжного спринта Игр-2022

Ступак пробилась в основной раунд состязаний с четвёртого места. Степанова показала 12-е время, Непряева — 20-е.
Йонна Сундлинг из Швеции одержала победу в квалификации. Второе место заняла американка Рози Бреннан, третье — Надин Фендрих из Швейцарии.
Россиянка Христина Мацокина (45-е место) не смогла выйти в плей-офф.
Следующие старты запланированы на 13:30 мск.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что Александр Большунов не примет участия в спринте.