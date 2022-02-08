Тарасова не надеялась на золото Олимпиады-2022 в мужском одиночном катании

|

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наши хорошо исполнили короткую программу. Не без ошибок, но неплохо. Мы не ехали за первым местом в мужском одиночном катании», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По словам Тарасовой, лидеры российского фигурного катания ещё молоды. Она уверена, что в перспективе они обязательно будут претендовать на золотые медали Олимпиады.

Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе.