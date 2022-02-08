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Культуролог Пархоменко рассказал о значимости Олимпиады

Культуролог Пархоменко рассказал о значимости Олимпиады
08.02.2022, 11:13 |

Культуролог Андрей Пархоменко рассказал о высоком значении Олимпийских игр.

Культуролог Пархоменко рассказал о значимости Олимпиады
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, Олимпиада стоит выше политических обстоятельств, символизируя торжество духа.

«Символизм Олимпиады состоит в том числе в объединении мира под эгидой всеобщих соревнований. Отмены и переносы Олимпиад, таким образом, всегда сигнализируют нам о существовании глобальных мировых кризисов в тех или иных сферах», — добавил Пархоменко в беседе с ФАН.

Эти Игры претерпели серию трудностей, но в итоге состоялись, что можно считать позитивным сигналом, отметил культуролог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что Олимпийские игры — самое неправильное место для политических споров.

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