Культуролог Пархоменко рассказал о значимости Олимпиады

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Культуролог Андрей Пархоменко рассказал о высоком значении Олимпийских игр.

По словам специалиста, Олимпиада стоит выше политических обстоятельств, символизируя торжество духа.

«Символизм Олимпиады состоит в том числе в объединении мира под эгидой всеобщих соревнований. Отмены и переносы Олимпиад, таким образом, всегда сигнализируют нам о существовании глобальных мировых кризисов в тех или иных сферах», — добавил Пархоменко в беседе с ФАН.

Эти Игры претерпели серию трудностей, но в итоге состоялись, что можно считать позитивным сигналом, отметил культуролог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что Олимпийские игры — самое неправильное место для политических споров.