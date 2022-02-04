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Захарова назвала Олимпиаду самым неправильным местом для выяснения политических вопросов

Захарова назвала Олимпиаду самым неправильным местом для выяснения политических вопросов
04.02.2022, 19:25 |

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что украинским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине не рекомендовано общаться с россиянами.

Захарова назвала Олимпиаду самым неправильным местом для выяснения политических вопросов
  • РИА Новости

«Мне кажется, что спортсменам, во-первых, нужно действовать исходя из главного: это праздник спорта, это спортивное мероприятие. Наверное, не самое правильное, а может, самое неправильное место для выяснения вопросов идеологических, политических и так далее. Во-вторых, я считаю, что вообще заниматься провокативной деятельностью не надо ни с какой стороны. В-третьих, нужно понимать, что во многом украинские спортсмены и не только спортсмены — деятели культуры, общественники, журналисты — являются заложниками киевского режима», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что украинским спортсменам ещё предстоит возвращаться на родину, из-за чего им и приходится выполнять эти требования. При этом, по её мнению, многие атлеты могут не признаться публично в своём отношении к неофашизму и украинскому национализму из-за страха.  

«Вообще мне кажется, что даже прошедшие в прошлом году летние Олимпийские игры показали, что зачастую спортсмены находят нужные слова, выражения. Какая-то есть своя спортивная и символика, и какое-то спортивное братство, чтобы показать, что это не время для выяснения политических отношений, а время справедливых, честных, настоящих состязаний, побед и новых результатов», — добавила Захарова.

Напомним, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Минспорта Украины также запретило делать совместные фото с россиянами, говорить на русском языке и общаться с российскими СМИ.

Ранее в Госдуме назвали провокацией стычку российского комментатора Дмитрия Губерниева с журналистом в украинской форме на ОИ.

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